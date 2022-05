A Ibersol anunciou que o período de negociações exclusivas para a venda à Restaurant Brands Iberia (RBI), "masterfranchiser" da Burger King em Portugal e Espanha, dos 119 restaurantes da marca que a empresa portuguesa detém em território nacional, por via de contratos de franquia, foi alargado até 3 de junho.Num breve comunicado, enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol reporta apenas o alargamento do prazo das negociações exclusivas com a RBI que, de resto, tem vindo a ser prorrogado sucessivamente desde meados de fevereiro.

Desconhece-se, no entanto, por que razão o prazo foi novamente estendido e sobretudo por tão curto intervalo de tempo, atendendo a que estão em causa apenas três dias - terminava esta terça-feira, dia 31 de maio, e agora passa a cessar na próxima sexta-feira, dia 3 de junho.