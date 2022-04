Ibersol tem até 11 de maio para aceitar vender restaurantes Burger King à RBI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ibersol e a Restaurant Brands Iberia (RBI), "masterfranchiser" da Burger King em Portugal e Espanha, prolongaram até 11 de maio o período de negociações exclusivas para a venda à RBI dos 119 restaurantes da marca que a empresa portuguesa detém em território nacional (por via de contratos de franquia), informou a Ibersol em comunicado à CMVM na noite desta quarta-feira.A oferta da RBI que foi comunicada ao mercado pela Ibersol a 10 de março ascendia a 250 milhões de euros , um valor revisto em alta face à proposta inicial , anunciada a 16 de fevereiro, no montante de 230 milhões.A Ibersol, que explora espaços de marcas como a Pizza Hut, KFC, Pans ou Pasta Caffé além da Burger King, havia indicado a 10 de março que as negociações em regime de exclusividade iriam decorrer por um período de seis semanas. Ou seja, o prazo expirava esta quinta-feira, 21 de abril.

Foi no passado dia 6 de fevereiro que a Burger King rescindiu o contrato com a Ibersol para desenvolvimento da marca em Portugal, invocando incumprimento na abertura e remodelação de restaurantes, numa decisão que esta empresa considerou "injusta e desajustada".