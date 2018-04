IKEA alerta clientes que compraram placa de fogão

A IKEA está a pedir aos compradores da placa ELDSLAGA que entrem em contacto com a marca devido a perigo iminente, noticia o Correio da Manhã.





Um lapso no fabrico fez com que fosse instalado um injetor inadequado num dos bicos desta placa de fogão a gás, resultando numa emissão de níveis de Monóxido de Carbono, o que pode resultar em prejuízos para a saúde dos compradores, e meio ambiente.



O Ikea pede a suspensão da utilização do bico do canto superior direito até à realização do serviço técnico de reparação, que será totalmente gratuito.





Não há registo de acidentes associados ao produto e o risco de incêndio ou explosão não é real.