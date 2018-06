Ikea quer vender apenas mobília reciclada e renovável até 2030

A Inter Ikea, dona de um dos maiores retalhistas de mobília do mundo, planeia usar apenas materiais renováveis e reciclados nos seus produtos até 2030. Este é o mais recente compromisso da marca que vai ao encontro da estratégia de sustentabilidade do grupo, segundo adianta a Reuters.





A retalhista quer reduzir o impacto no meio ambiente de cada um dos seus produtos em cerca de mais de dois terços até ao final da próxima década.