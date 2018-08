IKEA espera 6 milhões de clientes na primeira loja na Índia

Mais de 12 anos depois de ter começado a olhar para o mercado indiano, a Ikea vai abrir a sua primeira loja neste país asiático esta quinta-feira, 9 de Agosto, tentando tirar partido da classe média com maior crescimento em todo o mundo, avança a Bloomberg.



A loja, situada nos arredores de Hyderabad, a quarta maior cidade da Índia, tem 400 metros quadrados e contará com cerca de 7.500 produtos, dos quais mil estarão à venda por menos de 200 rupias (cerca de 2,5 euros). Ali, são esperados 6 mil clientes por ano.





Segundo a agência noticiosa, esta é apenas a primeira de 25 lojas que a fabricante sueca de mobiliário pretende abrir naquele país, incluindo nas cidades de Bombaim, Bangalore e Nova Deli, até 2025.



Continuar a ler No entanto, o interesse da Ikea naquela região não se esgota na Índia, estando a marca sueca a planear a sua entrada também nas Filipinas e no Vietname assim como a abertura de mais lojas em Banguecoque, na Tailândia.



"O ritmo de abertura de lojas na Índia vai intensificar-se", afirma Harminder Sahni, fundador e director da Wazir Advisors em Gurugram, perto de Deli, acrescentando que a empresa passou mais de uma década a estudar o mercado para garantir o seu sucesso naquela região. "A Ikea nunca falhou; nunca fechou uma única loja na sua história".



A Ikea, que investiu mais de 10 mil milhões de rupias (cerca de 125 milhões de euros) para entrar na Índia, está a contar com estes novos mercados dos países em desenvolvimento para contrariar a estagnação das vendas e a crescente concorrência de retalhistas online como a Amazon nos mercados estabelecidos. Segundo a Bloomberg, a marca de mobiliário não abriu nenhuma nova loja na Suécia no ano passado.



Ainda assim, e apesar de a Índia ter taxas de crescimento mais elevadas do que Singapura, Japão e Coreia do Sul, o país tem elevados níveis de pobreza e de desigualdade, o que poderá colocar desafios adicionais à marca de mobiliário.