Ikea vai vender painéis solares em Portugal em parceria com a Contigo Energía

A Ikea prepara-se para entrar no negócio da energia solar. A cadeia sueca de mobiliário anunciou, esta terça-feira, que vai fornecer nas suas lojas uma solução de painéis solares, em parceria com a empresa espanhola Contigo Energia.



Tal como já tinha avançado ao Negócios em agosto do ano passado, a Ikea vai operar como "facilitadora", uma vez que os painéis solares serão comercializados e distribuídos diretamente pela Contigo Energía, uma empresa espanhola que faz parte do grupo Gersternova, e que entrou em Portugal em setembro do ano passado. O lançamento do serviço está previsto para a primavera.





Em comunicado, a empresa de origem sueca destaca que a gama de painéis solares, batizada de SOLSTRALE, estará integrada num serviço "chave-na-mão", ou seja, "o sistema terá tudo incluído, desde a simulação e estimativa de custos, assim como, uma visita técnica, física ou virtual, até à compra e instalação, não havendo nenhum custo adicional para garantias e subscrições".A empresa sublinha que a solução irá permitir "economizar até 50%" na fatura da eletricidade. No ano passado, a Ikea já disponibilizava esta solução em sete países europeus e também na Austrália. Os preços dos painéis em Portugal ainda não são conhecidos. Em Itália, por exemplo, 10 painéis solares, com garantia de produção de cinco anos, custam entre os 4.970 e os 5.620 euros, de acordo com a potência. Na Holanda, oito painéis podem custar entre os 3.145 e os 4.824 euros.



"Quanto maior for a despesa elétrica, maior será a economia com energia solar, sendo possível um retorno do investimento entre 5 a 10 anos, dependendo do tamanho dos sistemas, ainda desfrutando de muitos anos de energia solar grátis", sublinha a empresa no comunicado.



Citada na mesma nota, Ana Barbosa, responsável de sustentabilidade da Ikea Portugal, afirma que os novos painéis solares garantem a "oportunidade de acelerar a necessária transição para as energias renováveis".