Incluindo dívida, o acordo avalia a Cypress em 10 mil milhões de dólares (cerca de 9 mil milhões de euros), segundo o comunicado das empresas, citado pela Bloomberg, que destaca que a compra da Cypress levará a Infineon a reposicionar-se como fornecedora de chips para automóveis e outros dispositivos conectados.



A indústria dos semicondutores tem sido alvo de grandes mudanças nos últimos cinco anos, à medida que as empresas se combinam para ganhar escala ao mesmo tempo que combatem os custos crescentes e encolhem as bases de clientes.



A NXP Semiconductors anunciou recentemente um acordo de 1,76 mil milhões de dólares para a compra dos negócios de conectividade Wi-Fi da Marvell Technology Group Ltd., enquanto a Nvidia Corp. concordou em comprar a fabricante de chips Mellanox Technologies Ltd. por 6,9 mil milhões de dólares em março.



A Infineon, que já perdeu quase um terço do seu valor no último ano, tem no mercado chinês um quarto das suas receitas.

A alemã Infineon Technologies fechou um acordo para comprar a Cypress Semiconductor por 8,7 mil milhões de dólares (cerca de 7,8 mil milhões de euros), a mais recente mega-aquisição numa indústria que tem assistido a vários movimentos de consolidação.A Infineon oferece 23,85 dólares por cada ação da norte-americana Cypress, um prémio de 34% face ao valor de fecho dos títulos, na sexta-feira, e 50% acima do valor das ações a 29 de maio, quando a Bloomberg noticiou pela primeira vez o interesse da alemã na compra da fabricante de semicondutores que tem apostado na área da chamada Internet of Things (Internet das Coisas).