Insolvências de empresas aumentam pela primeira vez em sete anos

Neste passado mês de janeiro, nasceram 5.174 empresas, mas as insolvências aumentaram quase 19%, invertendo a tendência do ano anterior.

Há um ano, assistia-se ao mês de janeiro com mais empresas criadas da última década. Mas, no mesmo mês de 2020, muito mudou: não só a criação de empresas caiu mais de 20%, como as insolvências, que estavam a diminuir há sete anos, deram um salto de quase 19%, segundo os dados do barómetro Informa D&B.





Neste passado mês de janeiro, nasceram 5.174 empresas, menos 21% do que no mesmo período de 2019. Uma quebra que é transversal a todos os setores de atividade, com exceção dos transportes, onde nasceram mais 17,3% de empresas do que em janeiro de 2019.