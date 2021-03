Investigador bracarense premiado por 1%

Nasceu e reside em Braga há 63 anos, tirou um doutoramento em Investigação Operacional pela britânica Universidade de Lancaster e está na Universidade do Minho desde 1987, sendo diretor do mestrado em Gestão, professor associado com agregação do Departamento de Gestão e investigador do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais (NIPE).

O investigador José Carlos Soares Brandão, da Escola de Economia e Gestão (EEG) da Universidade do Minho (UM), viu agora o seu trabalho "A memory-based iterated local search algorithm for the multi-depot open vehicle routing proble", publicado no European Journal of Operational Research, ser laureado com o Prémio de Investigação da EEG, por ter criado um modelo que consegue reduzir os custos e aumentar a eficiência na logística das empresas.

"O seu algoritmo foi testado num vasto conjunto de problemas da literatura científica, tendo reduzido em cerca de 1% a distância total percorrida pelos veículos de distribuição, relativamente às melhores soluções existentes", explica a UM, em comunicado.

O galardão distinguiu o autor da EEG que teve o artigo científico de 2020 mais votado pelos presidentes dos conselhos científicos das principais faculdades de economia, gestão e ciência política em Portugal.

No artigo premiado, Brandão "resolveu um problema que tem sido pouco estudado",garante a UM - em concreto, explica, "a definição das rotas de veículos quando há múltiplos armazéns, a partir dos quais as mercadorias são enviadas aos clientes, tendo como objetivo fazer as entregas requeridas e minimizar os custos da distribuição", sendo que "a característica mais inovadora do algoritmo proposto é a utilização de memória para orientar a pesquisa das melhores soluções".

O Prémio de Investigação da EEG foi criado em 2009 e é entregue em cada cerimónia de aniversário da EGG, que, além de Brandão, já laureou Luís Aguiar-Conraria, Odd Rune Straume, Gilberto Loureiro, Francisco Veiga, Linda Veiga, Cristina Amado, Miguel Portela, Rosa Branca Esteves, Nelson Areal e Ricardo Sousa.