Investimentos no Metro de Lisboa são para continuar

O ministro do Ambiente e da Ação Climática determinou esta sexta-feira ao Metropolitano de Lisboa que prossiga com os investimentos previstos, seja na aquisição de novas composições seja no projeto da linha circular.



Em comunicado, o gabinete de João Pedro Matos Fernandes adianta que foi assinado esta sexta-feira pelo ministro um despacho em que indica que o Metropolitano de Lisboa "deve continuar a executar os procedimentos administrativos necessários à aquisição de material circulante, modernização da sinalização e concretização do plano de expansão da rede", o prolongamento das linhas Amarela e Verde que permitirão ligar as estações do Rato e Cais do Sodré. A mesma instrução foi dada relativamente aos "procedimentos conexos com esses projetos, nomeadamente os respetivos procedimentos de contratação pública".