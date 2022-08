IP consigna reabilitação do viaduto Duarte Pacheco à Teixeira Duarte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Infraestruturas de Portugal (IP) consignou esta quarta-feira a empreitada de reabilitação e reforço sísmico do viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, no âmbito do concurso público ganho pela Teixeira Duarte.



A obra, que tem um prazo de execução de 525 dias, envolve um investimento de cerca de 6,9 milhões de euros.



Em comunicado, a IP salienta que "a intervenção tem como objetivo melhorar a condição estrutural do viaduto Duarte Pacheco, através da implementação do reforço sísmico, a reparação localizada da estrutura, a reabilitação geral das pilastras do P2 e P3, a repavimentação da plataforma rodoviária e a aplicação de proteção geral das superfícies de betão e dos elementos metálicos".





A empresa pública diz ainda que "no decorrer da empreitada, de modo a garantir a boa execução da obra e a segurança de pessoas e bens, será necessário implementar condicionamentos à circulação rodoviária".





"A calendarização e configuração dos constrangimentos serão previamente divulgados pela IP em data próxima à sua implementação", refere ainda.



O viaduto Duarte Pacheco foi inaugurado em 28 de maio de 1944.