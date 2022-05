IP procura compensação pelo desconto nas portagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O desconto de 50% nas taxas de portagem nas antigas Scut, que entrou em vigor a 1 de julho, teve um impacto na ordem dos 37 milhões de euros para a Infraestruturas de Portugal (IP) em 2021, revela o Conselho Geral de Supervisão (CGS) da empresa pública, que alerta para a “necessidade de, em cumprimento do contrato de concessão estabelecido com o concedente Estado, ser promovido o reequilíbrio do mesmo”. Isto devido aos “efeitos da aplicaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...