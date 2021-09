IVAucher sem custos para os comerciantes

Com a adesão ao IVAucher aquém do esperado, o Governo anunciou uma solução que permite aos comerciantes participarem no programa sem custos extras. O modelo ainda está a ser criado.

