Já há memorando de entendimento para potencial fusão entre Sonae Sierra Brasil e Alliansce

As administradoras de centros comerciais Sonae Sierra Brasil e Aliansce mantêm conversações com vista a uma potencial fusão, tal como já tinha sido referido nos comunicados de 4 de julho e de 3 de dezembro do ano passado. No entanto, hoje fala-se pela primeira vez num memorando de entendimento.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira junto da CMVM, a Sonae confirma, a propósito de uma notícia ontem divulgada no website da Valor Pro ("Aliansce e Sonae estão perto de fechar acordo para fusão") que os acionistas controladores da sua subsidiária Sonae Sierra Brasil – Sierra Investments Holdings, Alexander Otto, Arosa Vermögensverwaltungsgesellschaft M.B.H. e Cura Beteiligungsgesellschaft Brasilien M.B.H – têm mantido conversações com os acionistas que controlam a Aliansce Shopping Centers S.A "para uma potencial combinação dos negócios da companhia com os da Aliansce".

E prossegue: "Não obstante, os acionistas controladores da companhia informaram que, até a presente data, há apenas um memorando de entendimentos não vinculante consubstanciando acertos preliminares entre as partes, que não incluem a escolha dos executivos que comporão a administração da eventual nova companhia combinada, sendo que os termos definitivos da transação continuam sujeitos às negociações entre as partes e à sua adequada formalização".

Analisando os dois comunicados do ano passado, a informação passada em ambos era que se mantinham as conversações mas que não havia qualquer acordo, oferta ou proposta vinculante acerca de eventual transação, nem mesmo qualquer definição sobre a estrutura da potencial operação ou aprovação pelos órgãos societários competentes das partes envolvidas.

Esta é, assim, a primeira vez que se fala na existência de um memorando de entendimento.