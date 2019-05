Sonae Sierra Brasil capitaliza efeito Bolsonaro

As vendas dos lojistas dos centros comerciais da subsidiária brasileira do grupo aumentaram 7% em abril face ao mesmo mês do ano passado, com o CEO da Sonae Sierra a reconhecer que os indicadores de confiança e de consumo “dispararam”.

As expectativas sobre o crescimento da economia brasileira este ano são baixas, mas a Sonae Sierra Brasil fechou os primeiros quatro meses deste ano com uma "performance muito boa", de acordo com o CEO da Sonae Sierra.