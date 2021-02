Jack Ma volta a ser visto depois do mistério. Agora a jogar golfe

O bilionário chinês Jack Ma, conhecido como fundador da Alibaba, foi visto recentemente no Sun Valley Golf Resort, um campo de golfe na ilha chinesa de Hainan. Esta "aparição" dá nas vistas depois de o bilionário não ter sido visto em público durante um período de três meses.





Antes deste evento, Jack Ma já tinha sido "reencontrado" em público mas apenas virtualmente. A 20 de janeiro, fez parte de uma conferência online com uma centena de professores rurais, os quais haviam sido selecionados para um prémio.





Desta vez, foi avistado realmente em carne e osso, por fontes citadas pela Bloomberg mas que preferiram manter-se anónimas.





Ma não aparecia em público desde finais de outubro de 2020 e a imprensa internacional tinha especulado sobre o seu paradeiro, já que a última aparição pública o bilionário tinha feito um discurso altamente crítico da estratégia de Pequim de minimizar os riscos no sistema financeiro e dos bancos tradicionais, que, segundo Ma, ainda eram geridos como "lojas de penhores".





Em novembro, os atritos com o Governo levaram à suspensão da Oferta Pública Inicial da sua empresa Ant Group. Os rumores cresceram no mesmo mês, depois de Ma não ter participado como juiz no programa televisivo "Heróis de Negócios em África", que fundou e no qual foi substituído por outro executivo Alibaba.





Em dezembro, surgiram várias investigações no âmbito da Concorrência a empresas detidas por Jack Ma. O bilionário deixou a presidência de Alibaba em 2019 - 20 anos após a sua fundação - e não exerce quaisquer cargos executivos, embora seja acionista maioritário da empresa.