A Jerónimo Martins e a Sonae SGPS subiram, novamente, no 'ranking' global do retalho da Deloitte, que avalia o ano fiscal de 2018, terminado em junho de 2019, e a Amazon alcançou, pela primeira vez, o terceiro lugar.

A completar o grupo das cinco maiores retalhistas ficaram o alemão Schwarz Group e a norte-americana The Kroger Co., que, no anterior 'ranking', figurava no terceiro lugar.



Por sua vez, a ocupar a última posição, ficou a chinesa Chongqing Department Store Co.



No final da tabela figuram ainda as norte-americanas Save-A-Lot Food Stores Ltd (249.ª posição) e Ingles Markets (248.ª posição), bem como a japonesa Daiso Industries Co. (247.ª posição).



De acordo com o estudo 'Global Powers of Retailing 2020', que avalia 250 empresas a nível mundial, a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, é o 50.º maior retalhista, subindo cinco posições face à anterior avaliação, enquanto a Sonae SGPS, ocupa a 155.ª posição, avançando um lugar.A liderar o 'ranking' ficaram as cadeias norte-americanas Wal-Mart, Costco Wholesale e a Amazon, que entrou, pela primeira vez, para o top três.