3 temas a estar atento nos resultados da Jerónimo Martins

O impacto positivo da Polónia

A Polónia tem sido o principal motor do grupo Jerónimo Martins e assim deverá ter permanecido em 2019. O grupo retalhista está presente no país através da Biedronka e da Hebe, cujas vendas têm acelerado, em parte, graças à subida expressiva da inflação que tem sido observada na Polónia. Ao mesmo tempo, a abertura de novas lojas também contribui para os resultados neste país. Os dados preliminares da Jerónimo Martins apontam para que as vendas da Biedronka tenham aumentado 8% no ano passado, muito acima do crescimento registado em Portugal.