Jerónimo Martins vai pagar prémio de 500 euros com o salário de abril a 23 mil trabahadores

O grupo Jerónimo Martins vai distribuir um prémio de 500 euros com salário de abril a cerca de 23 mil colaboradores das lojas e centros de distribuição em Portugal. Numa nota enviada esta quarta-feira, a dona dos supermercados Pingo Doce refere que serão investidos 11 milhões de euros no pagamento do bónus em Portugal



O prémio sera distribuído nas três geografias onde o grupo opera, Portugal, Polónia e Colômbia, e chegará a cerca de 80 100 trabalhadores.



"A atribuição deste prémio anual faz-se por aprovação do Conselho de Administração de Jerónimo Martins da proposta apresentada pelo seu Presidente, Pedro Soares dos Santos, e traduz-se num investimento global de cerca de 50 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 16% do resultado líquido de 2020", que totalizou 312 milhões de euros, refere o grupo.





"Em Portugal, 84% dos colaboradores elegíveis vão receber este prémio individual no valor de 500 euros, que acumula com a remuneração variável mensal em vigor e com os vários programas e acções de apoio aos colaboradores nas dimensões da saúde, da educação e do bem-estar familiar", que em 2020 traduziram-se num investimento de 3,2 milhões de euros, destaca a mesma nota.





A Jerónimo Martins, que emprega 33 mil pessoas em Portugal, tem distribuído prémios anuais aos colaboradores nos últimos 15 anos. Em Portugal, o valor destas remunerações extra atingiu os 45 milhões de euros nos últimos cinco anos. Nos três países onde opera, a JM distribuiu um valor total de 189 milhões de euros em prémios no ano passado.