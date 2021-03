Jerónimo Martins propõe dividendo de 28,8 cêntimos e distribui metade dos lucros

A Jerónimo Martins vai propor à Assembleia Geral de Acionistas, que se realiza no próximo dia 8 de abril, o pagamento de um dividendo bruto de 0,288 euros por ação, relativo ao exercício de 2020.Em comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a dona do Pingo Doce refere que a proposta corresponde ao pagamento de um dividendo de 181 milhões de euros, o que equivale a metade dos lucros de 2020.

"O Grupo termina 2020 bem preparado, com uma inquestionável solidez de balanço e com posições competitivas reforçadas, que lhe permitirão lidar com os desafios de uma envolvente que, em 2021, ainda vai ser impactada pela pandemia de Covid-19. Assim, entende o Conselho de Administração propor à Assembleia Geral de Accionistas a distribuição de 181 milhões de euros em dividendos, correspondente à aplicação da política definida", destaca o grupo em comunicado.





"Esta proposta corresponde a um dividendo bruto de 0,288 euros por acção (excluindo as 859 mil acções próprias em carteira) e representa um payout de cerca de 50% dos resultados líquidos consolidados, excluídos os efeitos da aplicação da IFRS16. A proposta de distribuição de dividendos permite ao Grupo preservar total flexibilidade para acelerar os seus planos de expansão e aproveitar qualquer potencial oportunidade de crescimento não orgânico, mantendo, em simultâneo, um balanço forte", conclui a Jerónimo Martins.No ano passado, o Conselho de Administração liderado por Pedro Soares dos Santos propôs o pagamento de 0,345 euros por ação, mas devido à incerteza provocada pela pandemia cortou a proposta para 0,207 euros. No entanto, no final do ano, o grupo acabou por distribuir o valor remanescente. Em 2019, o grupo distribuiu um dividendo bruto de 0,325 euros por ação, no total de 204,2 milhões de euros. No ano anterior, a JM tinha distribuído a totalidade dos seus lucros aos acionistas, com a remuneração a ascender a 0,613 euros por ação. Em 2017, os acionistas receberam 0,605 euros por ação. Já em 2016, o grupo pagou 0,265 euros referentes ao exercício de 2015. Porém, em novembro de 2015, a JM distribuiu um dividendo extraordinário de 0,375 euros, proveniente de reservas livres. Em 2015, relativo ao exercício de 2014, a Jerónimo Martins pagou um dividendo de 0,245 euros.