Jimmy Choo apresenta sapato com diamantes de 4,3 milhões de dólares

Mesmo com a desaceleração do crescimento económico da China, alguns dos consumidores mais ricos do país ainda estão dispostos a gastar em produtos de luxo chamativos de marcas como a Gènavant.

Bloomberg

Na década de 1980, Paul Simon e Ladysmith Black Mambazo cantavam sobre uma mulher rica de Nova Iorque tão glamorosa que tinha diamantes nas solas dos sapatos. Agora, o famoso designer de sapatos Jimmy Choo aposta que os contemporâneos dela estão na China.

Numa gigantesca feira de comércio realizada em Xangai, Choo e o colega designer Reggie Hung estão a exibir sapatos com pedras preciosas para os chineses do grupo dos 1% mais ricos. O modelo de topo de Choo e Hung é um par de sapatos de saltos altos incrustados com milhares de diamantes rosas raros com um preço de 4,3 milhões de dólares.

Os sapatos são a peça mais cara apresentada pela Gènavant, a marca de luxo dos dois estilistas, com sede em Londres, que está a usar a China International Import Expo, em Xangai, para lançar o seu ostentoso calçado na China, segundo o director-geral Tao Xiao.

Mesmo com a desaceleração do crescimento económico da China, alguns dos consumidores mais ricos do país ainda estão dispostos a gastar em produtos de luxo chamativos de marcas como a Gènavant. A empresa de Choo e Hung, que produz os sapatos na Itália e depois adiciona as pedras preciosas em Taiwan, já recebeu encomendas, disse Tao.

Se estiver fora de seu alcance pagar mais de 4 milhões de dólares num par de sapatos, não se preocupe. A Gènavant também oferece sapatos com preços a partir de 50.000 dólares para os consumidores com orçamentos mais modestos.

