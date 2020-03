J&J anuncia potencial vacina para o novo coronavirus

A norte-americana Johnson & Johnson anunciou esta segunda-feira que está a desenvolver uma potencial vacina para o novo coronavirus, que deverá começar a ser testada em seres humanos em setembro, avança o Financial Times.





A empresa, que é a maior do mundo no setor da saúde, deverá investir, juntamente com o governo dos Estados Unidos, cerca de mil milhões de dólares no desenvolvimento desta vacina que poderá estar disponível no início do próximo ano.