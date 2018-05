João Nuno Mendes: "Água devia ser mais cara em algumas zonas para recuperar custos"

Mais cara! Então ó camelo, tu que necessitas de muita água, diz antes onde é que ela devia ser gratuita. Oh socialista, tu não enxergas ou estás a querer aldrabar, o que mamas à custa da água. Deves viver à custa da EDP.

OK

Anónimo

Há 52 minutos

Mais outro génio da gestão. Nada mais simples do que subir o preço de um bem de primeira necessidade fornecido em condições de monopólio. Com a gestão entregue a um friso de "boys" patéticos, aqui na parvónia, não medra outro tipo de empresas, até porque eles não sabem para mais do que isto.