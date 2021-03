João Torres: “Empresas não vão poder discriminar linhas de atendimento grátis”

O Orçamento do Estado para 2021 determina que a utilização de linhas de valor acrescentado não pode ser a única via de comunicação entre os consumidores e as empresas prestadoras de serviços, nomeadamente de contratos de seguro e serviços financeiros.

