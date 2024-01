Joaquim Chaves dispensa 92 trabalhadores. Garante ser "inevitável" e "último dos recursos"

A Joaquim Chaves Saúde (JCS) vai dispensar 92 trabalhadores, uma medida que descreve como "inevitável" em face do "impacto muito expressivo nos custos de produção".Em comunicado, enviado esta quinta-feira ao Negócios, a empresa que opera na área de prestação de cuidados de saúde assegura que ainserida num pacote de outras medidas visando a redução de custos,e aé fundamental uma racionalização dos processos produtivos, quer com base nos investimentos tecnológicos entretanto implementados, quanto nos próprios procedimentos internos", refere a Joaquim Chaves Saúde.A empresa portuguesa diz que, "nos últimos anos, apostou fortemente em equipas, infraestruturas e equipamentos numa perspetiva de crescimento de atividade que, dado o contexto atual do mercado,, criando constrangimentos que agora se tornam indispensáveis resolver"."O contexto macroeconómico - de aumento da inflação no decurso da pandemia e das taxas de juro em resultado do atual cenário mundial de guerra -, associado ao inevitável aumento expressivo dos salários, tiveram um", detalha a Joaquim Chave Saúde.O grupo 100% português, fundado em 1959, que opera exclusivamente na área da saúde, destacando-se pelos laboratórios de análises, clínicas médicas e de tratamento oncológico, afirma que "no cumprimento dos princípios da transparência e seriedade que pautam a sua atividade, todos os colaboradores foram já informados, pelo que o processo segue agora os trâmites legais dentro da normalidade"."A JCS rege-se por um rigoroso código de conduta, onde a proteção dos colaboradores é um dos pilares fundamentais da gestão. Nesse sentido,", conclui.