Jogo online da Santa Casa chega este mês, apostas em cavalos em 2019

O jogo online que será desenvolvido pela Santa Casa e parceiros da economia social deverá chegar até ao final deste mês, anunciou o provedor Edmundo Martinho esta sexta-feira, 11 de Maio.

"Estamos em crer que, até ao final deste mês de Maio, tudo estará em condições para começar a operar em pleno no mercado nacional", afirmou o responsável pela Misericórdia de Lisboa em conferência de imprensa. "Estamos na fase final para disponibilizar os serviços dessa empresa aos portugueses".

"A nossa ambição é grande", frisou o responsável, querendo deixar claro que a Santa Casa não explorará directamente, mas, sim, através de um consórcio, em que é maioritária, com a União das Mutualidades, a Fundação Montepio, a Caritas Portuguesa e ACAPO.

Além desta inovação, Edmundo Martinho anunciou que irá avançar com a oferta de apostas hípicas no próximo ano.

"É um projecto com algum tempo, estamos em condições de poder arrancar com as apostas hípicas, um projecto muito, muito, muito novo, no início do próximo ano", concretizou o provedor, apontando para o primeiro trimestre. Este é um novo prazo, já que Edmundo Martinho já tinha anunciado esta intenção para 2017.

As apostas serão geridas a partir de hipódromos em todo o mundo. "Em Portugal não temos corridas organizadas".