Jogos Olímpicos de Tóquio podem decorrer à porta fechada

Leia Também Jogos Olímpicos de Tóquio prometem ser os mais estranhos para os atletas isolados

O primeiro-ministro japonês avisou ser possível que os Jogos Olímpicos de Tóquio, cujo início está previsto para dia 23 de julho, decorram à porta fechada devido ao atual surto da covid-19 na capital.É "possível que não haja espetadores" nos Jogos Olímpicos, disse Yoshihide Suga, na quinta-feira à noite. "Atuaremos com a segurança do povo japonês como nossa principal prioridade", sublinhou.Em junho, a organização de Tóquio2020 decidiu autorizar a presença do público residente no Japão, mas com uma redução de 50% da capacidade de cada recinto olímpico e com um limite máximo de dez mil pessoas Na altura, organizadores e autoridades japonesas avisaram que as restrições podiam ser maiores se a situação sanitária piorasse novamente.Os espetadores podem ser excluídos de algumas provas que se realizem à noite ou em grandes locais, noticiou hoje o diário japonês Yomiuri.Uma decisão deverá sair da próxima reunião entre Comités Olímpicos e Paralímpicos Internacionais, Governo japonês, autoridades de Tóquio e Comité Organizador japonês), disse hoje o Ministro dos Jogos Olímpicos, Tamayo Marukawa.De acordo com o canal de televisão Nippon TV, a reunião poderá realizar-se na quinta-feira.Os meios de comunicação locais noticiaram já que o Governo japonês está a considerar prolongar por duas a quatro semanas as restrições em Tóquio, atualmente previstas para se manterem até 11 de julho.Fonte próxima do comité organizador disse à Nippon TV que "é inevitável" uma extensão destas medidas.Estas novas restrições, que poderão ser anunciadas pelo Governo na próxima semana, devem ser aplicadas até à abertura dos Jogos Olímpicos, ou mesmo durante todo o período do evento.As restrições vão afetar bares e restaurantes, aos quais será pedido que fechem portas ao início da noite, e também vão limitar a cinco mil o número de espetadores em grandes eventos, como competições desportivas ou concertos, entre outros.Em março, as autoridades proibiram a presença de espetadores oriundos do estrangeiro para assistir aos Jogos Olímpicos, que terminam em 8 de agosto.Os casos diários de covid-19 estão atualmente a subir em Tóquio, que registou mais de 700 novas infeções na quarta-feira, o número mais elevado desde finais de maio. Mais de 670 casos foram detetados na quinta-feira.O Japão registou 14.754 mortos e 802.038 casos desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA). Cerca de 11% da população japonesa recebeu até agora duas doses da vacina.