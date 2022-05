John Cena e Sarah Jessica Parker apostam no negócio dos cocktails pré-feitos

Um grupo considerável de celebridades está a apostar na área dos cocktails, com um ligeiro “twist”: trata-se do mercado de bebidas já preparadas, com cocktails em garrafa ou em lata.

