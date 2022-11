Johnson & Johnson compra Abiomed por 16,6 mil milhões de dólares

A Johnson & Johnson, maior farmacêutica do mundo, vai comprar a Abiomed por 16,6 mil milhões de dólares, anunciou a multinacional norte-americana através de um comunicado.A J&J concordou pagar 380 dólares por ação da Abiomed, um prémio de 50,7% sob o valor de fecho desta segunda-feira, de 252,08 dólares por ação. Após o anúncio, as ações da Abiomed sobem 50,12%, quase no valor da oferta, ao passo que a J&J recua 0,88%.O foco da multinacional, sediada nos Estados Unidos, está em farmacêuticos e dispositivos médicos, numa altura em que a empresa se prepara para o lançamento da subsidiária Kenvue em novembro de 2023. Na altura do anúncio, o CEO da empresa, Joaquin Duato, explicou que a prioridade seria a construção de dispositivos médicos através da aquisição de novas empresas."A aquisição da Abiomed é um passo importante na execução de prioridades estratégicas e a nossa visão para a nova Johnson & Johnson focada em farmacêuticos e tecnologia médica", afirmou o CEO da empresa em comunicado."Nós comprometemo-nos a melhorar a nossa posição em tecnologia médica através da entrada em segmentos de alto crescimento. A aquisição da Abiomed oferece uma plataforma estratégica para avançar no tratamento de doenças cardiovasculares e ajudar mais pacientes pelo mundo, ao mesmo tempo que damos valor [à empresa] para o os nossos acionistas", completou Joaquin Duato.