José de Mello premeia startups com soluções de fisioterapia e inteligência artificial para infraestruturas

O Grupo José de Mello distingiu esta terça-feira duas startups, na cerimónia de atribuição do prémio Grow Innovation Award. A Clynx, que desenvolve soluções personalizáveis de fisioterapia, e a Vialytics, que criou uma solução tecnológica baseada em inteligência artificial para infraestruturas, foram as duas vencedoras.A Clynx foi a startup que levou para casa o primeiro prémio no valor de 15 mil euros, ao destacar-se com a criação de "soluções personalizáveis de fisioterapia" que permitem aos pacientes fazer "os exercícios indicados em ambiente de videojogo e tornando o tratamento substancialmente mais motivador, digital e interativo".A Vialytics foi a segunda classificada, levando para casa um prémio no valor de 6 mil euros, depois de ter desenvolvido "uma solução tecnológica baseada em inteligência artificial de monitorização da integridade de infraestruturas através da utilização de um smartphone".A cerimónia de atribuição do prémio Grow Innovation Award ficou marcada pela apresentação de um pitch por cada uma das quatro startups finalistas (Biosurfit, Clynx, Matereo e Vialytics), tendo o júri decidido em função do "potencial intrínseco de cada startup" e dos resultados dos projetos-pilotos realizados.