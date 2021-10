Lançado concurso público para avaliação ambiental da expansão aeroportuária de Lisboa

Leia Também Entidade que fará avaliação estratégica ao novo aeroporto será escolhida por concurso

O Governo lançou esta segunda-feira um concurso público internacional para a realização da avaliação ambiental estratégica da futura solução aeroportuária de Lisboa.Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação diz que foi "lançado hoje o concurso público internacional que visa encontrar a entidade que vai desenvolver a Avaliação Ambiental Estratégica relativa ao plano de ampliação da capacidade aeroportuária da Região de Lisboa".O prazo para a apresentação das propostas ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), responsável pelo concurso, é de 60 dias a contar do dia do envio para publicação (15 de outubro), refere.O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luis Ribeiro, alertou na semana passada para a urgência de ser fechada uma solução para a expansão aeroportuária da região de Lisboa, sublinhando que este projeto "não pode mais" ser adiado.Na opinião de Luís Ribeiro, uma das questões "fundamentais" que deverá ser "analisada" está relacionada com a "capacidade e as características" que esta infraestrutura precisará de incorporar para "acomodar" os requisitos de toda uma nova geração de aeronaves movidas a hidrogénio ou a combustíveis verdes que, "previsivelmente", entrarão ao serviço durante a próxima década.No mesmo evento, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, criticou o "para arranca" em Portugal, nas últimas décadas, sobre a localização do novo aeroporto e advertiu que o país não tem "tempo a perder".Atualmente, em cima da mesa estão três hipóteses: aeroporto Humberto Delgado (principal), com o aeroporto do Montijo (complementar), aeroporto do Montijo (principal), com o aeroporto Humberto Delgado (complementar) e uma infraestrutura localizada no Campo de Tiro de Alcochete.