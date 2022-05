Lego quer construir presença no online e vai triplicar número de engenheiros de software

A dinamarquesa Lego, a maior fabricante de brinquedos a nível global, quer aumentar a presença que tem no mundo digital. Em entrevista ao jornal Financial Times (FT), o CEO da empresa, Niels Christiansen, avança que a Lego está a aumentar o investimento na área do software para "centenas de milhões de dólares".

E, ao contrário do que tem sido feito até aqui, a empresa já não está a ver as áreas de produtos físicos e digitais como separadas. "Agora estamos a ver as coisas juntas, portanto é muito mais fácil juntá-las e torná-las numa única experiência", indicou ao Financial Times.

Para acompanhar esta aposta - que o CEO diz ser "o maior investimento único" atualmente feito pela Lego - a empresa abriu um hub digital em Copenhaga, que se juntou aos centros de software que já detinha em Londres e em Xangai.

Leia Também CEO da Epic: Metaverso é uma oportunidade de vários biliões de dólares

O CEO da empresa indicou que pretende triplicar o número de trabalhadores ligados à área de software, apontando para 1.800 pessoas a trabalhar nesta área até 2023. Nos planos da Lego, cerca de 400 ficarão em Copenhaga.

Neste momento, o maior anúncio da Lego ligado à área do digital é uma parceria com a Epic, a empresa responsável pelo jogo Fortnite, um fenómeno nesta área de negócio. A parceria entre as duas empresas prevê o desenvolvimento de uma espécie de metaverso para crianças, que deverá ser lançado nos próximos 12 meses.

Leia Também Estes investimentos não são brincadeira de criança

Mas a aposta no digital não é sinónimo de uma redução no número de lojas no mundo físico. Depois da abertura de 165 lojas no ano passado, a empresa tem ainda planos para abrir mais 150 novos espaços em 2022.