Leixões acolhe Doris e Tétis num baptismo de 13,5 milhões

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), que é a única empresa nacional que dispõe de um serviço público de reboque, "o que se traduz no aumento da eficiência e eficácia do porto nortenho que trabalha 24 horas, 365 dias por ano", lançou em Agosto de 2020 um concurso para a compra de dois novos rebocadores, com um preço base de 13,5 milhões de euros.

O Doris e o Tétis, que vão substituir dois rebocadores com 40 anos, chegaram a Leixões em Junho passado, mas só agora, meio ano depois, é que irão ser batizados, numa cerimónia marcada para a próxima quinta-feira, 29 de dezembro, a realizar na estação de passageiros do porto.

As duas novas embarcações, com 25 metros de comprimento e 13 metros de largura, são agora os mais potentes rebocadores do Porto de Leixões, com uma capacidade de tracção de 70 toneladas, sendo também mais amigos do ambiente, emitindo menos cerca de 80% de gases poluentes face às unidades que substituem.

A aquisição dos novos equipamentos está enquadrada na estratégia de descarbonização que APDL tem vindo a desenvolver nos portos sob sua jurisdição, "uma vez que se tratarão de rebocadores de nova geração, mais seguros e menos poluentes, contribuindo para a redução da pegada ambiental da atividade portuária".

Em comunicado, a APDL realça, precisamente, que a nova dupla de rebocadores ao serviço do porto surge "no âmbito do projeto do ‘roadmap’ para a descarbonização e a transição energética no Porto de Leixões, com vista à neutralidade carbónica até 2035 e dando sequência ao Plano Operacional de Sustentabilidade que alicerça um conjunto de medidas com o objetivo da redução da pegada ambiental do porto".

Na cerimónia de batismo do Doris e do Tétis, que será presidida pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, a APDL irá também fazer a apresentação do autocarro eléctrico eco-bus.