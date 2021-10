Leixões admite investir na "maior obra pública do século"

No processo de construção daquela que classifica como "a maior obra pública do século", o presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do castelo (APDL) revelou que ainda não está fechado o modelo de concessão do novo terminal de contentores de Leixões.

Com o lançamento do concurso público previsto ainda para este ano, Nuno Araújo diz que há duas possibilidades em equação: "A primeira é fazer aquilo que já fizemos no passado, isto é, fazermos a obra e depois concessionarmos a operação. Seria algo arrojado, para a APDL mas está a ser equacionado. A solução alternativa passa por entregarmos logo a conceção, construção e depois a exploração a uma empresa privada", afirmou o presidente da administração portuária de Leixões, na recente Porto Maritime Week, promovida pelo Transportes & Negócios.

"No final do ano iremos colocar no mercado aquela que for a melhor opção para o Estado e para a APDL", rematou Araújo.

O novo terminal vai ficar na zona do atual terminal multiusos, "sobrepondo-se parcialmente" ao porto de pesca, que terá de ser reformulado.

O projeto aponta para um terminal com uma capacidade anual de movimentação no terrapleno de pelo menos 480 mil TEU (cada TEU equivale ao tamanho padrão de um contentor de 20 pés - ou seja, 6,096 metros - de comprimento) e uma capacidade de movimentação anual no cais de pelo menos 435 mil TEU.

Acresce ao novo terminal o de modernização e ampliação do terminal de contentores norte, que está concessionado ao grupo turco Yilport, assim como a expansão do terminal de contentores sul, obra praticamente concluída - três grandes empreitadas que irão duplicar a capacidade de carga contentorizada em Leixões.