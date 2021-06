Leya 100% nas mãos dos gestores e forte no Brasil

Com a maioria dos seus mais de mil trabalhadores no Brasil, onde garante ser líder no ensino pós-graduado à distância, o grupo editorial português fatura mais de 100 milhões de euros e passou a ser integralmente detido pela equipa de gestão, que adquiriu os remanescentes 49,9% da empresa à “private equity” Atena.

