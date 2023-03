Liberty Seguros com lucro recorde de 381,4 milhões em 2022

Leia Também Bankinter e Liberty iniciam parceria na área dos seguros

A Liberty Seguros anunciou um lucro recorde de 381,4 milhões de euros em 2022, face a 60,1 milhões de euros em 2021, impulsionado pelo resultado extraordinário de 126 milhões provenientes da simplificação do subgrupo Solvência II na Europa.Em comunicado, a seguradora - que opera em Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte - avança que "tanto a área de negócio Vida, como a Não-Vida, contribuíram positivamente para o resultado", tendo a primeira alcançado um resultado técnico de 134 milhões de euros e a segunda passado de um resultado de 98 milhões de euros em 2021 para 134 milhões em 2022.No ano passado, o rácio combinado de Não-Vida foi de 90,76%, quase quatro pontos percentuais inferior ao de 2021 (94,48%), uma melhoria explicada pela "aplicação de taxas para proteger a rentabilidade num mercado inflacionário" e pelo "investimento da Liberty em melhorar a sofisticação dos modelos de preços e continuar a fazer progressos na conceção de produtos modulares que se adaptam às necessidades dos clientes".De acordo com a seguradora, os resultados da área de Vida foram "positivamente afetados pelo efeito da atualização das taxas de juro no cálculo das provisões matemáticas", a par de um "desempenho favorável na sinistralidade".No exercício em análise, a Liberty Seguros diz ter alcançado um rendimento total de prémios no valor de 1.235 milhões de euros, num ano em que "o foco da empresa na execução da estratégia de longo prazo permitiu ultrapassar as diferentes condições de mercado".Segundo explica, a estratégia adotada centrou-se "na construção das melhores capacidades para ser uma referência no canal direto, selando alianças estratégicas para diversificar as fontes de negócios e reforçando os laços com os mediadores para os ajudar a prepararem-se para o futuro".Durante 2022, a empresa recorda ainda ter assinado acordos de 'bancassurance' a longo prazo com o Bankinter e o Kutxabank: "A aliança com o Bankinter permitirá à Liberty comercializar exclusivamente as suas apólices de seguro de habitação e automóvel através das sucursais do banco em Portugal e em Espanha", detalha, enquanto "o acordo de extensão por 10 anos com o Kutxabank fará crescer a aliança de sucesso para os produtos de seguros automóveis e comerciais".Sendo o negócio de corretores e agentes central no modelo multicanal da Liberty, a seguradora trabalha atualmente com mais de 3.600 mediadores em toda a Europa, que gerem 54% do seu negócio total, sendo o restante proveniente de parceiros de 'bancassurance' (17%) e das suas operações comerciais diretas (29%).Com cerca de 3,5 milhões de clientes na Europa, a Liberty Seguros gere mais de quatro milhões de apólices e intermediou 656.028 sinistros durante 2022.Do total de prémios, 66% são apólices de automóveis, a principal linha de negócio da empresa, 14% são apólices de seguros de habitação, que cresceram 14% no ano passado, 9% são apólices de seguros de vida e 5% são apólices multirriscos. A Liberty comercializa também outros produtos, como seguros de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e, em menor medida, linhas comerciais.Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Liberty Europa destaca 2022 como "um ano muito importante para o negócio da Liberty Seguros": "Reforçámos a nossa presença nos mercados onde operamos e continuámos a construir o nosso ecossistema digital. Isto permitiu-nos ser mais ágeis e desenvolver produtos que se adaptam ao cliente", afirma Juan Miguel Estalo."Em 2022, decidimos concentrar-nos na rentabilidade do nosso negócio num mercado altamente competitivo, orientado para captar volume sob fortes tendências inflacionistas. Os nossos resultados demonstram que tomámos a decisão certa e construímos uma boa base para proteger a nossa rentabilidade, o que nos permitirá adotar uma abordagem mais agressiva do crescimento em 2023", acrescenta.