Bankinter e Liberty iniciam parceria na área dos seguros

O Bankinter e a Liberty assinaram uma parceria para a "comercialização de seguros automóvel e de habitação em todos os canais e redes Bankinter, em Portugal e em Espanha, incluindo o EVO Banco [detido pelo Bankinter]", avança o banco em comunicado.A nova empresa, batizada "Bankinter Liberty Hogar y Auto", será detida a 50,01% pela Liberty Seguros e a 49,99% pelo Bankinter.A operação ainda está sujeita a autorizações regulamentares.Com esta parceria, as duas entidades comprometem-se "a trabalhar em conjunto no domínio do bancassurance a longo prazo".