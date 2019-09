Deste montante, 18,2 milhões são provenientes da taxa turística, o que representa um reforço de 10 milhões nesta parcela. O restante montante para as obras na Ajuda vem da Associação de Turismo de Lisboa, que aumenta o investimento de 5 para 7,5 milhões, e do Ministério da Cultura, que mantém o investimento de 4 milhões.



A justificar este aumento está a inclusão da requalificação da Calçada da Ajuda, que não constava do projeto inicial, bem como um "conjunto significativo de condicionantes", incluindo a "revisão do preço base do concurso, uma vez que no primeiro concurso todos apresentaram propostas de valor superior ao preço base". Foi ainda necessário seguir as recomendações de um consultor relativamente à segurança e contemplar o "aumento exponencial" do valor dos materiais.



Há ainda outros projetos que tiveram direito a um reforço de verbas, como as obras na Estação Sul e Sueste, e ainda novas iniciativas. Por outro lado, o chamado Pólo Descobrir, que tinha uma dotação inicial de 5,2 milhões, viu o orçamento ser praticamente esvaziado, para 283 mil euros, montante que já foi executado.



Este projeto foi apresentado por Fernando Medina em 2015 e visava "contar bem" a história dos Descobrimentos, através da instalação de um núcleo museológico em forma de nau na Ribeira das Naus. Contudo, acabou por ser chumbado pela Direção-Geral do Património Cultural.

