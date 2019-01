Aumento da taxa turística financia novo centro de congressos de Lisboa

O aumento da taxa turística em Lisboa para dois euros servirá para fazer face ao investimento para a construção do novo centro de congressos na capital e à ampliação da FIL do Parque das Nações, confirma o presidente da AHP.

O aumento da taxa turística de dormida em Lisboa de um para dois euros por noite, que se concretizou a 1 de janeiro passado, vai ser utilizado na construção de um novo centro de congressos na capital, assim como na ampliação do pavilhão de exposições do Parque das Nações (FIL), adiantou esta terça-feira o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins.





Numa conferência sobre o contributo da TAP para o turismo e a economia nacional, em que participou o chairman da companhia aérea, Miguel Frasquilho, o responsável da AHP salientou que esse investimento foi confirmado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, numa reunião com a associação que teve lugar a 21 de novembro para preparar o enquadramento do aumento da taxa este ano.





De acordo com Raul Martins, o novo centro de congressos será localizado no Parque das Nações e deverá estar operacional em 2023, ano em que está previsto entrar em funcionamento o aeroporto complementar do Montijo. A partir dessa altura, Lisboa vai crescer muito em termos de turistas e precisamos de um centro de congressos para que a época baixa seja menos baixa", disse.