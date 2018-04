Lisgráfica reduz prejuízos em 52% para 1,9 milhões de euros

A Lisgráfica apresentou um prejuízo de 1,9 milhões de euros em 2017, uma melhoria de 52% em relação aos 3,98 milhões de euros de perdas registados um ano antes, revelou esta segunda-feira a empresa que se encontra em Processo Especial de Revitalização (PER).

A facturação líquida do grupo recuou 6,7%, para os 16,9 milhões de euros, enquanto o EBITDA caiu 23,3%, cifrando-se em 1,88 milhões de euros.

A Lisgráfica assinala que "em 2017 manteve-se a tendência negativa verificada no mercado de artes gráficas de grande tiragem".

A análise por segmento confirma uma quebra generalizada de vendas, com excepção do segmento "Catálogos e Folhetos", que subiu 27%, acelerando a tendência positiva já observada no ano anterior, refere ainda a empresa.