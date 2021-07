L’Oréal garante que “não vai fechar as portas” em Portugal

A L’Oréal assegura ao Negócios que "não vai fechar as portas em Portugal" e também que serão "muito poucos" os despedimentos no país no âmbito da criação de uma estrutura ibérica, uma vez que "a maioria" das pessoas que não vai continuar em Portugal "teve uma proposta" para trabalhar em Espanha.

"Vamos manter a maioria dos colaboradores aqui. Vai nascer uma nova entidade que vai reforçar a posição de Portugal. Vamos querer impulsionar a nossa posição no mercado e vamos colocar equipas ainda maiores para servir quer o mercado espanhol quer o português", garante ao Negócios fonte da L'Oréal.

A mesma fonte explica que está a criar uma nova entidade, a nível ibérico, que reforça as sinergias entre os polos de Portugal e Espanha. Apesar desta mudança estrutural, reforça que a maior parte dos colaboradores portugueses vão continuar a trabalhar a partir do país e que os restantes foram convidados a mudar-se para Espanha.



Num comunicado enviado, mais tarde, às redações, a L'Oréal esclarece que são 300 os colaboradores que manterá em Portugal e que 90% dos colaboradores da L’Oréal Portugal permanecerão no grupo, em Portugal ou Espanha. O escritório português será mantido em Arquiparque, Miraflores. A sede da nova estrutura funcionará, contudo, em Madrid.

Estes esclarecimentos do grupo de cosmética surgem na sequência da notícia publicado pelo JE esta sexta-feira, 9 de julho, que avançava que a L’Oréal decidiu que, até ao final de 2021, vai deixar de ter uma subsidiária em Portugal e que a ideia seria passar a coordenar a operação no mercado português a partir de Madrid.





De acordo com a mesma publicação, algumas equipas, chefias e direções executivas estão a ser convidadas para continuar a trabalhar na L’Oréal, mas a partir de Espanha. Apesar destas mudanças, os produtos da vão continuar a ser vendidos no mercado português, e as operações de ativação de marca também se vão manter.(Notícia atualizada com a informação veiculada através de um comunicado da L'Oréal, às 14:31)