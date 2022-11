Lucro da Allianz cai 31,5% até setembro para 4,7 mil milhões de euros

Os lucros da seguradora alemã Allianz caíram 31,5% entre janeiro e setembro, em termos homólogos, para 4,7 mil milhões de euros, uma queda justificada com provisões no primeiro trimestre para perdas do processo Structured Alfa.Os resultados, divulgados esta quinta-feira em comunicado publicado na página do grupo Allianz na internet, revelam também um aumento de 5,3% nas receitas dos primeiros nove meses deste ano, fixando-se em 116 mil milhões de euros.Já o resultado operacional, entre janeiro e setembro, aumentou 3,2% face ao período homólogo, para 10,2 mil milhões de euros, tendo subido 13,5% nos seguros patrimoniais, para 4,7 mil milhões de euros, e diminuído 9,8% nos seguros vida e saúde, para 3,3 mil milhões de euros, e 2,5% na gestão de ativos, para 2,3 mil milhões.No terceiro trimestre, os lucros aumentaram 16,7%, para 2,4 mil milhões de euros.Já as receitas totais, entre julho e setembro, aumentaram 1,3% para 34,8 mil milhões de euros e o resultado operacional dos seguros patrimoniais cresceu 32% para 1,7 mil milhões de euros.A provisão inscrita na conta da seguradora destina-se a compensações para ressarcir investidores no âmbito dos Structured Alpha Funds.