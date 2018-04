Lucro da Blackstone no primeiro trimestre encolhe 19%

A Blackstone obteve lucros de 452 milhões de dólares (365 milhões de euros) no primeiro trimestre, uma quebra de 19% face a igual período em 2017.

A gestora de activos anunciou esta quinta-feira, 19 de Abril, ter alcançado 452 milhões de dólares de lucro, menos 19% do que um ano antes, e um valor recorde de activos sob gestão, que ascendem a 449.600 milhões de dólares, um incremento de 22%.

As receitas sofreram uma quebra de 8%, para 1.914 milhões de dólares.

Num contexto de "forte" aumento da volatilidade a Blackstone conseguiu proteger e fazer crescer o capital dos seus investidores durante o primeiro trimestre, referiu o CEO da Blackstone, Stephen Schwarzman.

A Blackstone anunciou ainda ter aumentado o programa de recompra de acções para mil milhões de dólares e a intenção de distribuir um dividendo extraordinário de 0,30 dólares por acção em 2018.

Já este mês, a Blackstone lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a cadeia de hotéis espanhola Hispania, avaliando a empresa em 1.950 milhões de euros.

A Blackstone acordou a venda no início deste ano três centros comerciais em Portugal à Immochan, por cerca de 400 milhões de euros, e deverá vender o Almada Forum, um shopping avaliado em cerca de 450 milhões de euros, aos espanhóis da Merlin ainda este ano.