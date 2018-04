Blackstone lança OPA sobre totalidade da Hispania

Na quarta-feira, a Blackstone comprou 16,56% do capital da cadeia de hotéis espanhola ao milionário George Soros por 315,37 milhões de euros.

Os rumores da operação levaram ontem à suspensão da negociação das acções da Hispania quando cotavam a 18,5 euros.

A Blackstone pagou um preço unitário de 17,45 euros por acção.

O valor oferecido na OPA lançada hoje é idêntico, avaliando a Hispania em 1.950 milhões de euros.

As acções da Hispania abriram a sessão desta quinta-feira a cair 6,21%, para os 17,35 euros.

A OPA está condicionada a que o fundo de capital de risco adquira 50% do capital mais uma acção da cadeia hoteleira e à autorização por parte da autoridade da concorrência espanhola.

A Hispania possui 46 hotéis, a maioria dos quais localizados nas principais zonas turísticas de Espanha.

A Blackstone tem apostado no sector imobiliário, em particular na área hoteleira.

Em Outubro do ano passado, a Blackstone comprou ao Sabadell a filial de hotéis HI Partners por 630 milhões de euros. No mês passado, o fundo manifestou interesse em adquirir a participação de 29,5% da chinesa HNA na cadeia de hotéis NH.