Lucro da Ferrari cresce 13% em 2022 para 939 milhões de euros

Leia Também Ferrari quer ter 80% de modelos elétricos e híbridos até 2030

O grupo Ferrari revelou esta quinta-feira que contabilizou um lucro de 939 milhões de euros em 2022, mais 13% do que no ano anterior, graças à procura "em expansão" que se manterá no atual exercício fiscal.O resultado operacional líquido (Ebit) foi de 1.227 milhões de euros, superior em 14% em termos homólogos, enquanto o resultado operacional bruto (Ebitda) foi de 1.773 milhões de euros, mais 16% face ao ano anterior.As receitas líquidas atingiram 5.095 milhões de euros, mais 19% face aos 4.271 milhões de euros contabilizados no ano anterior.A Ferrari também aumentou o número de veículos vendidos, para 13.221 unidades em 2022, mais 19% do que as unidades vendidas em 2021 (11.155).O grupo empresarial italiano, entre setembro e dezembro do ano passado, apresentou um lucro de 221 milhões de euros, mais 3% em termos homólogos, lê-se no comunicado.Além disso, refere que a receita aumentou 17% no trimestre em apreço, para 1.368 milhões de euros, face a igual período do ano fiscal anterior.