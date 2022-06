Ferrari quer ter 80% de modelos elétricos e híbridos até 2030

O fabricante de automóveis de luxo Ferrari revelou esta quinta-feira que até 2026 espera que 60% da sua produção seja de modelos totalmente elétricos e híbridos e que esse valor suba até 80% em 2030.O presidente executivo da Ferrari, Benedetto Vigna, afirmou durante a apresentação do novo plano estratégico 2022-2026 aos investidores, na sede histórica do grupo, em Maranello, no norte da Itália, que "a eletrificação é uma forma de melhorar o desempenho" dos carros da Ferrari.O gestor confirmou ainda que o primeiro carro totalmente elétrico da Ferrari será apresentado em 2025, conforme o planeado.O diretor comercial da marca do "Cavallino Rampante", Enrico Galliera, disse, por sua vez, em entrevista à AFP, que "o primeiro automóvel totalmente elétrico da Ferrari será 100% desportivo", sem contudo revelar outros detalhes técnicos."Vamos desenvolver um carro elétrico que proporcionará as mesmas emoções quando se guia uma Ferrari tradicional", garantiu Vigna na ocasião.O construtor automóvel projeta expandir a sua fábrica em Maranello e criar uma terceira linha de produção dedicada ao fabrico de veículos híbridos e elétricos.Um novo edifício fabril albergará, entre outras coisas, a produção de motores híbridos e elétricos, bem como o desenvolvimento e montagem de baterias elétricas."A construção desta unidade será concluída em 2025", a tempo do lançamento do primeiro modelo 100% elétrico, garantiu Galliera.Os investimentos deverão atingir os 4.400 milhões de euros no período de 2022 a 2026, dos quais cerca de 75% serão alocados ao desenvolvimento de produtos e 25% à infraestrutura.Até 2026, 40% do investimento em produtos será aplicado no fabrico de carros híbridos e 35% em veículos totalmente elétricos, segundo o novo plano estratégico da Ferrari.