Lucro da Nintendo sobe 17,9% graças a vendas de jogos para consola Switch

Os lucros da Nintendo aumentaram 17,9% entre abril e dezembro, em comparação com igual período de 2022, sobretudo devido às vendas da consola Switch, anunciou esta terça-feira a empresa japonesa de jogos de vídeo.De acordo com os resultados financeiros, a empresa sediada em Quioto, no oeste do Japão,Tal como a maioria das empresas japonesas, o atual ano fiscal da Nintendo decorre de 1 abril de 2023 a 1 de março de 2024.O lucro operacional da Nintendo aumentou 13,1% para 464,41 mil milhões de ienes (2,91 mil milhões de euros) e o volume de vendas subiu 7,7% para 1,39 biliões de ienes (8,74 mil milhões de euros).Num comunicado, a Nintendo atribuiu o aumento dos lucros às taxas de câmbio favoráveis, que beneficiaram as vendas de jogos para a consola Switch., tornando os produtos mais competitivos no estrangeiro e aumentando os lucros obtidos no exterior.A Nintendo destacou o lançamento sólido em outubro de "Super Mario Bros. Wonder", o primeiro novo jogo da marca Super Mario em onze anos, que vendeu quase 12 milhões de cópias até ao final de 2023.A empresa vendeu 14,9 milhões de unidades de consolas Switch entre abril e dezembro, menos 7,8% do que no mesmo período de 2022. Ainda assim, a Nintendo reviu em alta a previsão para as vendas de Switch para todo o ano fiscal, de 15 milhões para 15,5 milhões de consolas.O segmento de jogos para telemóvel e de licenciamento de propriedade intelectual quase duplicou, para 75,2 mil milhões de ienes (471 milhões de euros).A Nintendo já disse que vai procurar explorar esse negócio, depois do sucesso do filme "Super Mario Bros. O Filme", em abril.A empresa(2,75 mil milhões de euros), com as vendas a aumentar 3,2% para 1,63 biliões de ienes (10,2 mil milhões de euros).Em maio, a Nintendo tinha apresentado previsões pessimistas para o ano fiscal de 2023, que incluem uma queda no lucro de 21,4% e uma diminuição de 10,8% no lucro operacional.