Lucro da Société Générale cai 64% em 2022 devido à saída da Rússia

O banco francês Société Générale anunciou esta quarta-feira uma queda de 64%, para dois mil milhões de euros, do lucro líquido em 2022, devido à transferência da sua subsidiária russa por causa as sanções impostas pela invasão da Ucrânia.O Société Générale vendeu o Rosbank e as suas subsidiárias seguradoras na Rússia em maio, menos de três meses após o início da invasão russa da Ucrânia, operação que custou ao banco cerca de 3.300 milhões de euros.O grupo financeiro francês sublinhou em comunicado que em 2022 alcançou receitas de 28 mil milhões de euros, um aumento anual de 8,8%, enquanto o lucro operacional bruto subiu ainda mais, 14,9%, para 9,4 mil milhões de euros.O Société Générale tinha obtido um lucro recorde de 5,64 mil milhões de euros em 2021.O banco, que propôs entregar um dividendo de 1,70 euros por ação, anunciou também um programa de recompra de ações no valor de 440 milhões de euros."[O ano de] 2022 marca uma etapa decisiva para o grupo, que conseguiu obter resultados subjacentes recordes enquanto se adaptava de forma rápida e eficaz a um ambiente incerto e complexo", disse o presidente executivo do Société Générale, Frédéric Oudéa, em comunicado.