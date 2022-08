Société Générale perde 1.482 milhões no 2.º trimestre devido à saída da Rússia

O banco francês Société Générale perdeu 1.482 milhões de euros no segundo trimestre do ano, devido à transferência da sua subsidiária russa Rosbank por causa das sanções impostas naquele país pela invasão da Ucrânia.A entidade bancária indicou que a operação para deixar a Rússia custará cerca de 3.300 milhões de euros, antes de impostos.Essas perdas já foram absorvidas nas contas do primeiro semestre, em que o grupo viu os lucros diminuírem em 640 milhões, em comparação com os lucros de 2.253 milhões registados nos primeiros seis meses de 2021.O Société Générale, que registou prejuízos trimestrais pela primeira vez em dois anos, depois de ter tido um lucro de 1.439 milhões no mesmo período de 2021, atribuiu-os à saída da Rússia e apontou que sem eles os resultados teriam sido positivos.O lucro subjacente, sem levar em conta os elementos excecionais, no segundo trimestre foi de 1.349 milhões, 11,5% mais, o que elevou o semestre para 3.079 milhões, um aumento de 16,3%.O banco aumentou o resultado bancário líquido em 12,8%, para 7.065 milhões, enquanto o lucro operacional bruto melhorou 21% para 2.607 milhões.Graças a esses resultados, o banco elevou seus objetivos anuais, que agora passam por aumentar a receita em 3% no período 2021-2025.Ao contrário de outras entidades, o Société Générale não aumentou significativamente as suas reservas para enfrentar um possível travão económico, embora mantenha as provisões de 3.410 milhões de euros em investimentos sólidos para enfrentar possíveis suspensões de pagamentos dos clientes se a situação se deteriorar de forma significativa.