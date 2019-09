Lucro do Grupo Parpública sobe para 46,5 milhões no primeiro semestre

O Grupo Parpública, gestor de participações sociais de capitais exclusivamente públicos, anunciou um aumento de 200% do seu lucro entre janeiro e junho deste ano, impulsionado pelos bons desempenhos de todos os segmentos da holding.





A dívida financeira do Grupo caiu 18% nos últimos seis meses para os 3,5 mil milhões de euros.





A Parpública, um dos segmentos do Grupo, foi a principal impulsionadora desta subida, uma vez que viu o seu lucro fixar-se nos 25 milhões de euros, face ao prejuízo de 27 milhões divulgado no mesmo período do ano anterior. A sua dívida caiu cerca de 725 milhões de euros.





"Determinante para o aumento dos resultados do Grupo foi a evolução ocorrida na PARPÚBLICA, cujo resultado aumentou cerca de 200%, em grande medida fruto dos efeitos positivos da redução do seu endividamento", disse a empresa, num comunicado.



Acrescentou que "a expressiva melhoria do resultado da holding ocorre mesmo apesar de a participada TAP, que não é objeto de consolidação integral porque a Parpública não dispõe do controlo de gestão, ter apresentado no 1º semestre de 2019 um prejuízo de 119,7 milhões de euros".





Nos restantes segmentos – gestão imobiliária, exploração agroflorestal, produção de moeda, águas e mercados abastecedores – o lucro manteve-se praticamente estável.



O grupo tem uma participação em empresas públicas como as Águas de Portugal, a TAP, a Baía do Tejo, a INCM (Imprensa Nacional-Casa da Moeda), Companhia das Lezírias, Circuito Estoril, entre outras.